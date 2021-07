O antigo ministro das pastas da Reforma do Estado e Administração Pública e da Justiça Alberto Martins foi convidado para encabeçar a lista do PS à Assembleia Municipal do Porto nas eleições autárquicas de 26 de Setembro. Ao que o PÚBLICO apurou, Alberto Martins está “em pleno período de reflexão” e deverá dar uma resposta esta sexta-feira.