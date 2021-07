GNR impedida de fazer perícias ao BMW de Eduardo Cabrita? “Se isto se confirmar é gravíssimo”, diz Rio

O líder do PSD, Rui Rio, criticou esta quinta-feira a alegada “ordem superior” dada para não se fazerem perícias ao automóvel oficial onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e que atropelou mortalmente um trabalhador da limpeza da A6.

“Se isto se confirmar é gravíssimo. Prova, na prática, que o carro vinha em excesso de velocidade. E prova, também, que o primeiro-ministro é o verdadeiro responsável político, por insistir em manter – contra tudo e contra todos – o ministro da Administração Interna em funções”, diz Rui Rio no Twitter.

O social-democrata cita uma notícia desta quinta-feira do Correio da Manhã, segundo a qual a equipa da GNR que está a investigar o atropelamento mortal que envolveu o carro oficial do ministro foi impedida de fazer perícias ao BMW, incluindo aceder ao computador interno do carro (a centralina) para saber a que velocidade este seguia.

Segundo o diário, que cita fontes próximas da investigação, os elementos do Núcleo de Investigação Criminal a Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Évora só tiraram fotografias ao carro, que foi rebocado pela própria Guarda Nacional Republicana. Ainda de acordo com o Correio da Manhã, os elementos do NICAV quiseram fazer novas diligências ao carro, mas foram impedidos “por ordem superior”. De quem? Não identificam.

CDS e Chega fazem perguntas

Com as críticas de Rui Rio, o PSD juntou-se a outros partidos de direita no pedido de mais esclarecimentos e nas críticas ao que dizem ser o silêncio de Eduardo Cabrita sobre o caso.

O CDS optou por enviar cinco perguntas ao Ministério da Administração Interna, através do Parlamento, em vez de chamar o ministro à Assembleia. Depois de terem exigido saber a que velocidade circulava o veículo, os deputados centristas insistiram: “Mantém V. Exa que as obras existentes no local do acidente não estavam assinaladas? A viatura seguia dentro do limite de velocidade aplicável àquele troço da A6? A viatura interveniente no acidente é propriedade do Ministério da Administração Interna? Na positiva, foi contactado algum responsável do Ministério da Administração Interna, nomeadamente V. Exa, para algum termo do processo de inquérito? Foi aberto processo de inquérito interno às circunstâncias do acidente, a fim de determinar a existência de prejuízos e os titulares do direito a indemnização? Já alguém contactou a viúva e as filhas da vítima, a fim de perceber quais as suas necessidades imediatas e encaminhá-las para os serviços adequados do Estado, enquanto não houver resultados do inquérito interno?”.

O deputado do Chega também enviou perguntas ao ministro. “Confirma-se que o veículo oficial seguia a uma velocidade superior a 200km/h? Estava ou não sinalizado o espaço em obras no local do acidente? O veículo seguia em marcha de urgência ou marcha normal no regresso da deslocação do senhor ministro a Portalegre?”, escreveu André Ventura, num texto em que afirma estar “a passar para a sociedade portuguesa uma terrível imagem de impunidade por parte dos governantes e agentes do Estado”.

O ministro tem 30 dias para responder às questões.

Marcelo: “essencial” haver investigação

Na quarta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com Cabrita ao seu lado, no final de uma visita à Unidade Especial de Polícia (UEP), em Belas (Sintra), defendeu ser “essencial” que se investigue a “matéria de facto” sobre o acidente. O ministro não fez comentários.

Questionado pelo PÚBLICO sobre se a demora em haver explicações públicas sobre o acidente não se estava a tornar um “berbicacho” político para o ministro — o termo já chegou a ser usado por Marcelo a propósito das eleições de 2023 — e se, por envolver um governante, não exigia mais celeridade, o Presidente da República realçou que o essencial é haver matéria de facto e que há “várias instâncias que se encarregam de investigar a matéria de facto para diversos efeitos”.

“As autoridades investigam quem quer que seja que vá dentro do veículo automóvel, quem quer que seja o cidadão que seja atingido. Portanto, essa investigação e esse apuramento de facto deve decorrer e, a meu ver, não deve depender de saber se ia A ou B ou C a conduzir, ao lado do condutor ou atrás do condutor. O que for apurado é apurado”, acrescentou.

Foi a primeira vez, em 12 dias, o Presidente da República se referiu ao acidente. O ministro também teve oportunidade de o fazer, mas rejeitou-a. “Não é este o momento adequado”, respondeu aos jornalistas que o questionaram, em Sintra. Nessa mesma manhã, o PÚBLICO enviou três perguntas ao gabinete do ministro que ficaram sem resposta.