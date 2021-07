Cinquenta militares participam na vigilância das florestas este Verão

Patrulhas são diárias e decorrem em 13 distritos do continente.

Ascende a meia centena o número de militares envolvidos na vigilância das florestas, divulgou esta quinta-feira em comunicado o Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA). A nota especifica que os 50 militares, do Exército e da Marinha, estão divididos em 22 patrulhas, três quartos das quais correspondem ao Exército.

Esta acção decorre, diariamente, em 13 distritos de Portugal continental até ao dia 30 de Setembro, para vigilância das florestas e sensibilização da população ao abrigo do denominado protocolo Faunos.

Este protocolo foi celebrado em 2017 entre as Forças Armadas e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e foi desenhada para a realização de patrulhas militares nas áreas mais sensíveis da floresta, entre as quais as que tiveram mais historial de incêndios.