Acidentes com carros de governantes são um problema antigo

O acidente que ocorreu no passado dia 26 de Junho ao quilómetro 77 da A6, no concelho de Évora, com a viatura oficial do ministro da Administração Interna e que vitimou um funcionário da Brisa que procedia a trabalhos de manutenção da auto-estrada é mais um a suscitar interrogações, nomeadamente sobre a velocidade a que se deslocava o automóvel e o seu grau de responsabilidade no atropelamento.