Um timelapse nas estrelas

Parecem duas pequenas formigas de branco, muito atarefadas no meio de maquinaria (espacial) da pesada. Mas o que estas imagens, captadas a 20 de Junho, mostram é mais uma caminhada espacial do astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Thomas Pesquet e do colega da NASA Shane Kimbrough na Estação Espacial Internacional. Desta vez, no âmbito da missão Alpha.

Os dois astronautas fizeram três caminhadas espaciais entre os dias 16 e 25 de Junho para instalar “dois novos painéis solares que vão gerar mais electricidade” para a Estação Espacial Internacional, conta a ESA no seu site.

Nesta caminhada, que durou 6 horas e 28 minutos, finalizaram a instalação do primeiro e começaram a trabalhar no segundo. E neste timelapse vemos cenas desse percurso, em que os astronautas tiveram de desdobrar os painéis solares que estavam guardados em tubos, alinhá-los e conectá-los.

Estas ligações devem ser feitas quando a Estação Espacial Internacional, em órbita, passa pela noite, para evitar qualquer hipótese de choques eléctricos, mas nem tudo correu bem: enquanto os astronautas esperavam que a noite chegasse, as luzes e a câmara do capacete de Shane soltaram-se. Felizmente, Thomas conseguiu prendê-las temporariamente.

Quem captou estas imagens foi o comandante Akihiko Hoshide, da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa). “O homem é uma máquina”, escreveu Thomas nas suas redes sociais, pois para além de gerir a a Estação Internacional ainda “arranjou tempo” para fazer timelapses das “pequenas caminhadas” da dupla lá fora.