As melhores fotografias de desporto mostram sangue, suor e lágrimas — e muita adrenalina

Da vitória da selecção portuguesa no Euro 2016 ao hóquei no gelo, passando pela natação, râguebi ou Fórmula 1, estão são algumas das fotografias submetidas ao concurso World Sports Photography Awards. Criado para fotógrafos de desporto profissionais e semiprofissionais, bem como agências de fotografia desportiva, o concurso conta com 28 categorias e o grande vencedor foi James Gourley, com a fotografia Focus, captada em 2017 (imagem 13 da fotogaleria).

Foi também submetida a concurso uma fotografia portuguesa, do fotógrafo Filipe Amorim, que captou os festejos da vitória da selecção portuguesa no Euro 2016. A imagem não venceu nenhuma categoria, mas faz parte das finalistas. É que nesta edição do curso, devido à pandemia e ao interregno que aconteceu em muitos desportos profissionais, foi permitido submeter imagens tiradas nos últimos 25 anos. Afinal, há coisas que não mudam — como o sangue, o suor e as lágrimas, mas também os sorrisos e a adrenalina que um desportista vive.‍