Xi Jinping promete um partido e uma nação invencíveis

Foi em tom de desafio que Xi Jinping discursou perante 70 mil pessoas em Pequim, durante o culminar dos festejos do centenário do Partido Comunista Chinês (PCC) esta quinta-feira. Com a segurança de se saber o líder chinês mais poderoso desde Mao Tsetung, Xi deixou avisos aos adversários do regime, prometeu a reunificação com Taiwan e proclamou a proeminência do partido e a sua irredutibilidade.