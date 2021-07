Durará o Partido Comunista Chinês outros cem anos?

A história do Partido Comunista Chinês (PCC) confunde-se com a da China contemporânea. Foi fundado há cem anos e dirige o país há 72. Sem o PCC não haveria a “nova China”, diz um slogan. É verdade. Haveria certamente outra China, não podemos é imaginar qual. A China tem um grande sentido da duração: “A China tem 5000 anos e durará outros 5000”, diz outro slogan. E o PCC durará outros cem anos? Esta parece ser a obsessão do Presidente Xi Jinping desde há muitos anos.