Yu Jie, investigadora da Chatham House, sublinha a importância da melhoria das condições de vida do cidadão chinês comum enquanto objectivo estratégico do partido para os próximos 100 anos.

No dia em que se assinalam os 100 anos da fundação do Partido Comunista Chinês, Yu Jie falou com o PÚBLICO, por email, sobre as mudanças e os desafios para o futuro do partido único da República Popular da China.