As três faces do comunismo chinês

Nos últimos cem anos, a política chinesa foi dominada pelas tensões entre uma linha idealista, reaccionária, xenófoba e obscurantista e uma linha realista, progressista, liberal e educada. As divisões internas do Partido Comunista da China (PCCh), nas três etapas que marcam a sua história, com Mao Tsetung, Deng Xiaoping e Xi Jinping, reproduzem essa clivagem.