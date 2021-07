Valores microbiológicos elevados interditam praia da Zambujeira do Mar para banhos

Após a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter efectuado na tarde desta quarta-feira análise à qualidade da água na praia da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, ordenou a interdição a banhos a zona balnear. Os valores microbiológicos revelaram-se acima dos parâmetros de referência.

Confrontado com os dados apresentados pela APA, o Capitão do Porto de Sines deu instruções para que fosse hasteada a bandeira vermelha, interditando a ida a banhos na praia, pelas 15H24.

A APA fez, entretanto, uma nova recolha de amostras para realizar novas análises à qualidade da água. Os valores registados obrigam a manter a praia interdita a banhos até que os valores estejam novamente dentro dos parâmetros normais.

Não é primeira vez que a praia da Zambujeira do Mar fica interdita a banhos devido à carga poluente que em anos anteriores teve origem nos efluentes domésticos provenientes de instalações sociais agrícolas localizados no concelho de Odemira. A contaminação fecal debitada na linha de água que atravessa a zona balnear, foi considerada a causa directa para a interdição.

Também a arriba que cerca o areal da Zambujeira do Mar interditou a praia em 2015 devido ao risco para pessoas associado à instabilidade da arriba.