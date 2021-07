Russiagate: Comissão de Protecção de Dados acusa Câmara de Lisboa de violar a lei

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) acusa a Câmara de Lisboa de violar o Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD), ao “comunicar os dados pessoais dos promotores de manifestações a entidades terceiras”.

Em comunicado publicado esta quinta-feira, a entidade revela as conclusões da investigação à partilha de dados por parte da autarquia lisboeta com embaixadas de vários países.

A CNPD diz que a lei apenas permite que sejam partilhadas informações relativas ao “objecto, data, hora, local e trajecto da manifestação”, sendo que a partilha dos restantes dados pessoais dos organizadores dos protestos entra no campo da ilegalidade.

“Sendo dados especialmente sensíveis, porque revelam opiniões e convicções políticas, filosóficas ou religiosas, impunha-se ao Município, enquanto responsável pelo tratamento, um cuidado acrescido, nos termos da Constituição portuguesa e do RGPD”, escreve a CNPD.

Além do RGPD, também foram colocados em risco princípios consagrados na Constituição portuguesa, delibera a CNPD. Relativamente à segurança dos manifestantes, a entidade considera que a “proliferação de envios dos dados pessoais” pode potenciar a “criação de perfis de pessoas” em torno das suas crenças e ideias.

No dia 9 de Junho foi avançada a notícia de que a autarquia lisboeta tinha partilhado com a embaixada russa os dados de três organizadores de uma manifestação anti-Putin à embaixada russa em Lisboa. Com o avançar dos dias, foi possível perceber que esta partilha de informações não tinha ocorrido apenas nesta ocasião, com Fernando Medina a fazer um pedido de desculpas público pelo sucedido e a ordenar a realização de uma auditoria a este caso.

Nessa análise foi possível perceber que a embaixada russa em Lisboa recebeu informações da autarquia lisboeta em pelo menos 27 ocasiões, com vários outros países, como Israel, Angola e China, entre outros.