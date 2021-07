Ponte entre Montalvão e Cedillo põe fim a “enclave” criado pela Iberdola

O Fundo Europeu de Resiliência disponibiliza a Portugal 9 milhões de euros para construir até 2025 uma ponte sobre o rio Sever e assim retomar a ligação entre as duas comunidades.

Quase meio século após a construção da barragem de Cedillo, no rio Tejo e em território espanhol, obra que pós termo à ligação ancestral entre a população portuguesa de Montalvão (442 habitantes) e a povoação espanhola de Cedillo (428 habitantes), o elo transfronteiriço entre as duas comunidades vai ser retomado. Uma ponte vai permitir que as populações retomem o contacto, até agora circunscrito aos fins-de-semana, única altura em que a Iberdrola permitia que se passasse pelo coroamento da barragem. Nos restantes dias, restava aos vizinhos que distam 15 quilómetros uns dos outros, darem uma volta de 120 quilómetros para se visitarem.