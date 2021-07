Ler a valer é na Sertã

Encontros com escritores, exposições, oficinas, teatro, recitais de poesia, feira do livro, passeios literários e espectáculos de leitura com contadores de histórias compõem o festival Maratona de Leitura – 24 Horas a Ler, que se iniciou nesta quarta-feira e termina na noite de sábado, dia 3 de Julho, à meia-noite.