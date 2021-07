Em família: siga o Verão entre Descobrimentos, sítios mágicos e artes deste e doutros tempos

VISITAS

A partir de 1 de Julho

World of Discoveries

Inaugurado em 2014, o museu é uma referência no que toca à recriação da época dos Descobrimentos e da odisseia dos navegadores portugueses que se lançaram à descoberta de novos mundos. O espaço reabre portas no primeiro dia de Julho com tudo a que os visitantes têm direito: salas interactivas (momentos de suspense incluídos), passeios de barco com cenários à escala real e até a viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães. Um périplo que passa pelo Mar Tenebroso, pelo Cabo das Tormentas, por África e pelas florestas tropicais, seguindo caminho para a Índia, Timor, China, Macau, Japão e Brasil. A promessa (e premissa) mantém-se: levar o público a ver os Descobrimentos com os próprios olhos, saltando da zona ribeirinha portuense para a época de ouro da História de Portugal. Visitas de terça a sexta, das 10h às 18h; fins-de-semana e feriados, das 10h às 19h. A viagem custa 9€ (dos 4 aos 12 anos) e 15€ (adulto), sendo gratuita até aos 3 anos.

1 de Julho a 29 de Agosto

Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci

O ateliê OCubo convida para um mergulho multissensorial na arte renascentista de Miguel Ângelo (1475-1564) e de Leonardo Da Vinci (1452-1519). Com morada na Immersivus Gallery do Reservatório da Mãe D'Água das Amoreiras, em Lisboa, o cenário é ocupado pela mão do fresco d’A Criação de Adão ou pelas esculturas de David, Baco e Pietà do primeiro – também conhecido como O Divino –, e pela arte visionária do segundo, mostrada através de escritos, invenções e estudos ou por obras-primas como Homem Vitruviano, A Última Ceia ou Mona Lisa. Para ver de terça a sexta, às 16h30, 18h30 e 20h30; sábado, domingo e feriados, às 14h30, 16h30 e 18h30. Na mesma galeria está patente, em sessões alternadas, a exposição Impressive Monet & Brilliant Klimt, dedicada ao universo de dois mestres da pintura, Claude Monet e Gustav Klimt. Os bilhetes custam 10€ a 15€; a entrada é gratuita para menores de três anos.

TEATRO

3 de Julho

Antiprincesas #Frida Kahlo

Maiores de 3 anos

Uma sessão de teatro para crianças que tem como protagonista uma personagem real: a pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954). Criada por Cláudia Gaiolas no âmbito de uma colecção dedicada a mulheres que marcaram a História, a peça é protagonizada por Leonor Cabral, que dá vida a histórias de “mulheres comuns, heroínas na vida real que desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo”, conforme apresentação do Teatro Meia Volta. Sábado, às 15h, no Convento de São Francisco, em Coimbra (5€).

3 e 4 de Julho

O Pequeno Livro dos Medos

Maiores de 6 anos

Era uma vez uma criança que tinha medo de tudo. Sobretudo de medos desconhecidos. Esta criança é a protagonista do livro que Sérgio Godinho escreveu e ilustrou, e que Elsa Galvão tratou de adaptar a esta versão cénica, que também interpreta. O objectivo é identificar e desmistificar receios de todo o tipo, para melhor os enfrentar e/ou conviver com eles. Em cena no Centro Cultural da Malaposta (Odivelas), sábado e domingo, às 11h30, com bilhetes a 6€ (criança) e 8€ (adulto).

3 a 17 de Julho

Anti-Vírus - A Magia Contra-Ataca!

Magia, ciência e esperança são os ingredientes do espectáculo levado à cena no âmbito da iniciativa Histórias de Encantar, promovida pela Junta de Freguesia do Areeiro (Lisboa). Aproveitando os poderes mágicos do imaginário infantil, entramos no laboratório onde a palhaça Mimi (interpretada por Mimi Martinez) tenta ajudar os cientistas a encontrar uma forma de fazer desaparecer o vírus, para poder voltar a brincar e abraçar os seus amigos. Com encenação de Miguel Sousa, a peça está em cartaz em três jardins da freguesia, sempre às 11h de sábado: no Jardim Fernando Pessa (dia 3), na Praça João do Rio (10) e no Jardim Tristão da Silva (17). A entrada é livre.

3 de Julho a 29 de Agosto

As Viagens de Marco Polo

Maiores de 3 anos

As aventuras do famoso mercador italiano por terras do Oriente dão o mote ao espectáculo montado pela associação cultural Rugas, a partir do texto de Paulo Campo dos Reis. A enquadrar a narrativa está a Quinta da Ribafria, em Sintra, cenário escolhido para dar corpo às fantasias e mistérios que percorrem As Viagens de Marco Polo. Com encenação de Ricardo G. Santos e interpretação de Gonçalo Egito e Patrícia Moreira, a peça é apresentada aos sábados e domingos, às 16h, até 29 de Agosto. Bilhetes a 5€ (criança) e 12€ (adulto).

9 e 10 de Julho

Bergerac

Maiores de 6 anos

O Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, abre o palco ao clássico de Edmond Rostand, sobre a vida, os amores impossíveis e o dom da palavra de Cyrano, dono de um dos narizes mais famosos do mundo. Só que nesta versão moderna, assinada por Antonio Miguens e onde entram cheerleaders, rock’n’roll, nerds e smartphones, Cyrano é Cidália, “uma menina que não nega ajuda a ninguém, com um temperamento que ferve em pouca água, sobretudo quando se toca no assunto que tem a ver com aquele nariz descomunal”, descreve a produção. Em cena sexta, às 20h, e sábado, às 18h, com bilhetes entre 8€ e 12,50€.

9 a 11 de Julho

Paradoxos de Alice

Maiores de 8 anos

O convite vem do Teatro do Silêncio: “mergulhar num mundo muito ‘estranho… estranhosíssimo!’” onde há “sorrisos sem gato, prateleiras absolutamente vazias e outros objectos impossíveis, comida e bebida que te faz mudar de tamanho”. Tendo como inspiração As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e de Alice do Outro Lado do Espelho, clássicos de Lewis Carroll, a par de textos de Heraclito e Maria Gil, é mais um momento do programa Festa de Desaniversário, que está à espera dos petizes no Centro Cultural de Belém (Lisboa). Para entrar, há que pagar 3,50€ (sexta, às 19h) ou 8€ (fim-de-semana, às 11h) e escolher o caminho: “cair na toca do coelho ou passar para o outro lado do espelho”.

FESTIVAL

1 a 4 de Julho

Ei! Marionetas - Encontro Internacional de Marionetas de Gondomar

Todas as idades

A segunda etapa do encontro, que este ano assume uma edição dupla (sexta e sétima) para compensar o cancelamento do evento em 2020, desfia as criações das Marionetas de Mandrágora (companhia anfitriã), Trupe Fandanga, Chão de Oliva, Kopinxas, Mãozorra, Boca de Cão e Teatro Regional da Serra do Montemuro. Além dos espectáculos, o programa leva a vários espaços da cidade cinema de animação, instalações, a oficina Zingarelhos e Outros Brinquedos Ópticos e um debate sobre A arte da marioneta. Tudo com entrada livre (programa detalhado aqui).

MAGIA

3 e 4 de Julho

Sítios Mágicos

Em Montemor-o-Velho, o fim-de-semana é dedicado a Sítios Mágicos. É esse o nome da iniciativa que promete espalhar magia na Biblioteca Municipal e no Celeiro dos Duques de Aveiro. A ideia vem com a curadoria do premiado ilusionista português Luís de Matos, que traz na cartola espectáculos mas também visitas guiadas e aulas de magia. O objectivo: “dar a conhecer o património, dinamizar o turismo interno e as economias locais, envolvendo de forma directa as populações em experiências artísticas e culturais”, sublinham na declaração de princípios. A magia acontece a partir das 9h. O programa, gratuito mas sujeito a reserva através da Ticketline, está disponível nas redes sociais da autarquia e no Facebook de Sítios Mágicos.