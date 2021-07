As celebrações dos cem anos do Partido Comunista Chinês em vinte imagens

O centenário do Partido Comunista Chinês foi marcado com grandes celebrações por todo o país. A capital foi decorada com grandes instalações florais, bandeiras nacionais em frente às portas das casas e cartazes vermelhos a lembrar o evento. Outras cidades vão assistir a espectáculos de luzes, ao vivo e fogo-de-artifício a marcar o aniversário.

O PCC, fundado há 100 anos, é encarado como o impulsionador do desenvolvimento da China. Num grande discurso, o Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou que sem o partido não haveria China, uma vez que “transformou profundamente” o percurso do país.

