Sindicatos consideram “ridículo” apoio de 4,77 euros para trabalhar no interior

Sindicatos da função pública lamentam ter ficado à margem da discussão da portaria que define o incentivo a pagar aos trabalhadores que se fixem em concelhos do interior.

Os sindicatos da função pública lamentam não terem sido ouvidos pelo Governo na definição do apoio de 4,77 euros por dia a atribuir aos trabalhadores que decidam fixar-se em concelhos do interior do país, seja por mobilidade ou em teletrabalho, e consideram o valor em causa “ridículo” e uma “esmolinha”.