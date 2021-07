Sete sindicatos bancários unidos contra “massacre” do despedimento de milhares de trabalhadores

Todos os sindicatos do sector propõem alternativas ao despedimento, pediram audiência ao primeiro-ministro e preparam manifestação conjunta.

Numa iniciativa inédita, todos os sindicatos do sector bancário, num total de sete, decidiram manifestar a sua “indignação e manifestar a sua firme oposição quanto ao injustificado e desnecessário processo massivo de destruição de postos de trabalho”. Em comunicado conjunto, divulgado esta quinta-feira, intitulado “Em defesa dos trabalhadores bancários, o massacre tem de parar”, as estruturas sindicais avançam com propostas alternativas ao despedimento de trabalhadores, anunciam que pediram uma audiência ao primeiro-ministro e prometem uma manifestação para os próximos dias.

A união dos sindicatos – SNQTB, MAIS Sindicato, SBN, SIB, SBC, STEC e Sintaf – acontece numa altura em que está em curso e em perspectiva o despedimento de milhares de trabalhadores bancários, com destaque para as reduções anunciadas pelo BCP, que podem chegar a mil funcionários, e pelo Santander, de mais 685.

Os sindicatos denunciam a “vulgarização” de anúncios de “medidas unilaterais, vulgo despedimentos colectivos, com prazo certo anunciado, ao arrepio do que a legislação laboral prevê, criando (ou visando criar) pânico e temor generalizado nos bancários, para que desistam de lutar pelos seus direitos”.

As estruturas sindicais, que em menor número já se tinham juntado para contestar os despedimentos no Montepio e no Banco Santander, pedem a “suspensão imediata dos programas de redução de trabalhadores” e “a substituição das rescisões por mútuo acordo por reformas antecipadas e uma especial consideração nas situações de vulnerabilidade social”.

Mais também propõem que sejam “consideradas todas as hipóteses de reconversão profissional, pois os trabalhadores bancários sempre mostraram total capacidade de adaptação num dos sectores bancários mais avançados da Europa”, e que “todas as actividades realizadas em regime de outsourcing ou de trabalho temporário, sejam realizadas por bancários”.

Entretanto, o comunicado conjunto dá conta que foi pedida uma audiência ao primeiro-ministro, António Costa, para apresentar as medidas que propõem e para “apelar” à sua sensibilização para “uma contínua e acelerada erosão da classe média que afecta directamente os mais de 60.000 bancários e suas famílias (…)”, conduzindo à evidente degradação das condições sociais e para o incremento da pobreza no nosso País.

E do encontro conjunto dos sindicatos, também foi decidida realização de “uma manifestação, em data a anunciar brevemente, de todos os trabalhadores bancários, por forma a transmitir uma mensagem de indignação às instituições financeiras e governativas”, no sentido de deixar bem claro que estão dispostos a defender “os postos de trabalho e a lutar pelos nossos direitos até às últimas consequências”.