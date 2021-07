Portugueses compraram menos 51 mil carros no semestre do que antes da pandemia

Na primeira metade de 2021 foram matriculados em Portugal 99.322 mil veículos, a esmagadora maioria (97,4%) dos quais são ligeiros. São mais de 21 mil viaturas novas face ao primeiro semestre de 2020 (um aumento de 27,3%), mostrando que o período do segundo confinamento (entre Janeiro e Março passado) teve um impacto menor no comércio automóvel do que o primeiro confinamento (de Março a Maio de 2020).

Na primeira metade de 2019, os portugueses tinham comprado pouco mais do que 150 mil veículos. Ou seja, mais 51 mil veículos do que no primeiro semestre de 2021, segundo dados publicados hoje pela associação do sector.

Para a ACAP - Associação Automóvel de Portugal, uma parte da explicação reside nas consequências económicas da crise provocada pela pandemia, “que tem tido um impacto negativo na procura”, mas essa não é a única razão. Outra parte da explicação, diz a ACAP, é a crise dos semicondutores, que afecta a indústria automóvel global (bem como outros sectores) e condiciona a oferta.

Tanto por cá como lá fora tornou-se recorrente ver fabricantes a suspenderem a produção devido à falta de chips. Isso acarreta interrupções no fornecimento e, por consequência, atrasos na entrega ao cliente. Há, como constata a ACAP, “em muitos modelos em comercialização, falta de produto para colocação no mercado”.

“Assim, apesar de os concessionários continuarem abertos e a operar em pleno, 2021 está a revelar-se um ano particularmente difícil, depois de um 2020 em que se verificou uma das maiores quedas de mercado de sempre”, conclui a associação.

Por marcas, no primeiro semestre de 2021, a Renault foi a mais vendida nos ligeiros (de passageiros e comerciais), sendo a Peugeot segunda. Porém, as duas marcas francesas repartem os rankings: a Peugeot tem uma magra vantagem no mercado de ligeiros de passageiros sobre a Renault; a Renault, por seu lado, tem vantagem sobre a Peugeot nos comerciais ligeiros; e na soma destes dois mercados, a Renault fica à frente da Peugeot no mercado total de ligeiros com uma vantagem de 26 viaturas e de mais 0,2% de quota de mercado.