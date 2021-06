Inspecções do Fisco caíram 45% por causa da pandemia

Autoridade Tributária fez menos 59 mil controlos. Para contornar as restrições, a área de inspecção apostou mais nas verificações e menos em acções preventivas.

A pandemia forçou a administração fiscal a abrandar o ritmo das inspecções tributárias, em especial as fiscalizações no terreno com objectivos preventivos e de apoio aos contribuintes. O número de acções inspectivas recuou 45% de 2019 para 2020, ao passar de 130,8 mil para 71,7 mil.