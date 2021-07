Concorrência condena Blueotter e Egeo a coima de 2,9 milhões

Reguladora concluiu que empresas do sector dos resíduos repartiram mercados com um acordo ilegal de não concorrência, entre 2017 e 2019.

A Autoridade da Concorrência (AdC) condenou várias empresas do sector dos resíduos ao pagamento de uma coima de 2,9 milhões de euros por terem estabelecido um acordo ilegal de não concorrência entre 1 de Abril de 2017 e 16 de Julho de 2019.

A decisão da entidade reguladora abrange as empresas Blueotter SGPS, Blueotter Circular, CITRI – Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais, Proresi, Egeo SGPS e Egeo – Tecnologia e Ambiente, que foram acusadas de ter acordado a não concorrência no mercado da prestação de serviços aos sistemas de gestão de resíduos no território nacional.

“Com base na prova disponível, a AdC concluiu que estas obrigações de não concorrência consubstanciaram um acordo horizontal de repartição de mercado, com abrangência nacional, caracterizado por um esforço contínuo do grupo Blueotter e do grupo Egeo no sentido de eliminar qualquer dinâmica concorrencial entre ambos”, revelou a entidade reguladora, em comunicado.

Além das empresas, foram ainda condenados ao pagamento de coimas – num total de 27 mil euros – seis administradores das empresas, que a AdC entendeu “terem conhecimento e terem tido participação activa nas práticas ilícitas que são imputadas às empresas”.

Estes responsáveis “ocupam ou ocuparam cargos de titulares dos órgãos de administração” nas visadas, “sem terem adoptado qualquer diligência ou medida que impedisse a infracção ou a sua execução”, sustenta a entidade reguladora.

A AdC recorda que abriu o processo em Maio de 2019, depois de o grupo Blueotter ter notificado a aquisição do controlo exclusivo de uma empresa da Egeo. Segundo a AdC, o contrato preliminar de compra e venda estabelecia cláusulas de não concorrência, através das quais as duas entidades se abstinham de concorrer “nas áreas de negócios em que cada grupo estava activo naquele momento”.

E anteriormente, em Março de 2017, num contrato de prestação de serviços de valorização e eliminação de resíduos entre as subsidiárias CITRI (da Blueotter) e Egeo Tecnologia e Ambiente, as empresas “acordaram envidar os seus melhores esforços para minimizar as manifestações de interesse ou apresentação de propostas comerciais aos clientes que a contraparte tinha na sua carteira de clientes”, acrescenta a AdC.

O contrato de compra e venda da Egeo Circular (actual Blueotter Circular) veio alargar estas obrigações de não concorrência “e passou a abranger clientes de todas as sociedades” dos dois grupos.

A AdC destaca que este acordo ilícito lesou os interesses dos clientes dos dois grupos, pois estes poderiam ter “beneficiado de melhores condições comerciais” se houvesse concorrência entre empresas.

As provas foram apreendidas em operações de busca em instalações em Alenquer, Lisboa e Setúbal, tendo as empresas sido formalmente acusadas no Verão passado, a 29 de Julho.

A Blueotter e a Egeo apresentaram a sua defesa escrita em Outubro de 2020, mas a AdC prosseguiu com a condenação (da qual as empresas podem ainda recorrer).