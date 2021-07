Bruxelas faz aviso à Alemanha sobre restrições à entrada de passageiros de Portugal

Entrou esta quinta-feira em vigor o certificado digital covid-19 em todos os países europeus, mas há dúvidas sobre as medidas que a Alemanha impôs a proibir as viagens a partir de Portugal.

A entrada em vigor do certificado digital covid-19 em todos os países da União Europeia foi assinalada esta quinta-feira pela Comissão Europeia, em Bruxelas, com uma séria advertência à Alemanha, que no final da semana passada notificou as instituições comunitárias da sua intenção de accionar um “travão de emergência” para aplicar restrições à entrada de passageiros vindos de Portugal, devido à elevada prevalência da variante Delta do SARS-CoV-2 no país.