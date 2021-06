Tóquio2020: com João Sousa, comitiva portuguesa cresce para 85

A modalidade mais numerosa nos Jogos Olímpicos será o andebol, com 14 jogadores.

João Sousa vai tornar-se no primeiro tenista português a disputar dois quadros de singulares em Jogos Olímpicos, depois de ter visto confirmada a presença em Tóquio2020, que aumenta o contingente luso para 85 atletas.

O vimaranense, de 32 anos, repete presença em Jogos Olímpicos e junta-se a Pedro Sousa como representante do ténis nacional na capital japonesa, cinco anos depois ter estado no Rio2016 com Gastão Elias, naquela que foi a primeira dupla participação lusa em singulares.

Antes, Pedro Sousa já tinha assegurado a estreia em Jogos Olímpicos, graças à vaga continental atribuída à Europa, ao ocupar o 108.º lugar do ranking a 14 de Junho, data de fecho da qualificação.

No entanto, face às desistências entretanto ocorridas, João Sousa, que na altura era o número dois português, no 109.º posto da hierarquia mundial, “herdou” esta vaga, ascendendo o lisboeta ao ranking de qualificação directa.

