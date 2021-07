Mario González assina por quatro épocas pelo Sp. Braga

Avançado espanhol destacou-se na época passada ao serviço do Tondela.

O ponta-de-lança espanhol Mario González, ex-jogador do Tondela, é o mais recente reforço do Sporting de Braga, tendo assinado um contrato por quatro temporadas.

O avançado, de 25 anos, marcou 15 golos na época passada no Tondela, também do escalão principal, onde jogou por empréstimo dos espanhóis do Villarreal.

Mario González é o quarto reforço dos bracarenses para a época 2021-22, depois de Tiago Esgaio (ex-Belenenses SAD), Lucas Mineiro (ex-Gil Vicente) e Paulo Oliveira (ex-Eibar, de Espanha).