Fábio Cardoso assina por cinco épocas com o FC Porto

Defesa central chega ao FC Porto depois de três épocas no Santa Clara.

O futebolista português Fábio Cardoso é o mais recente reforço do FC Porto, com o defesa central a assinar um contrato por cinco temporadas, até 2026, anunciou esta quinta-feira o clube portuense.

O jogador, de 27 anos, chega ao FC Porto depois de três épocas no Santa Clara e de um percurso em que fez quase toda a formação no Benfica, clube em que jogou também na equipa B, antes de ser cedido ao Paços de Ferreira.

“É um dos dias mais felizes da minha vida, sem sombra de dúvidas. Ainda não acredito. É um sonho tornado realidade chegar a um patamar destes, num dos maiores clubes do mundo”, disse Fábio Cardoso, citado no site do FC Porto.