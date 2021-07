Womex anuncia os primeiros 26 artistas que se mostrarão no Porto

A feira internacional de música Womex, que este ano acontece no Porto, em Outubro, anunciou esta quinta-feira os primeiros 26 artistas grupos seleccionados para se apresentarem em showcases, e que representam 31 países, já que cinco dos nomes seleccionados se identificam com dois países.

Considerada o maior evento internacional dedicado às músicas do mundo, a Womex decorrerá de 27 a 31 de Outubro com encontros musicais diversificados, uma feira comercial, palestras, filmes e showcases.

A luso-angolana Pongo é um dos nomes desta lista inicial, que vai de Al Bilali Soudan, do Mali, a Alogte Oho & His Sounds of Joy, do Gana, passando por Aragaki Mutsumi, do Japão, pelo quarteto franco-marroquino Bab L'Bluz ou pelo trio Boi Akih, da Indonésia e dos Países Baixos.

A lista prolonga-se com a escocesa Brìghde Chaimbeul, Chalanes Del Amor, vindos do México, Dongyang Gozupa, da Coreia do Sul, o sudanês sediado na Suécia Ebo Krdum, Echoes of Zoo, da Bélgica, e os colombianos Ghetto Kumbé, Hudaki Village Band, da Ucrânia, entre outros.

Do Brasil chega Mateus Aleluia, de Cabo Verde vem a cantora Neuza, e o colectivo Mazaher aterra em Portugal a partir do Egipto. a

Outros nomes incluem Nakibembe Xylophone Troupe, do Uganda, o conjunto franco-sírio Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance, ​Rangamatir Baul, da Índia, Rodrigo Cuevas, de Espanha, o Sahib Pashazade Duo, do Azerbeijão, Sofía Rei, da Argentina, e o Tolgahan Çogulu & Sinan Ayyildiz Duo, da Turquia.

Em comunicado, a organização recorda que o projecto Procultura, financiado pela União Europeia, vai apoiar seis produtores ou agentes musicais dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste, com as candidaturas abertas até ao próximo dia 6.

No próximo ano, a Womex vai ter lugar em Lisboa, de 19 a 23 de Outubro, com uma programação no Teatro Municipal São Luiz, no Coliseu, no cinema São Jorge, no LAV – Lisboa Ao Vivo e no Capitólio.

A realização das duas edições da Womex em Portugal conta com o envolvimento das autarquias do Porto e de Lisboa, do Turismo de Portugal e do Ministério da Cultura.

Quando foi apresentada a edição da Womex no Porto, em Julho de 2020, os promotores anunciaram que a feira teria um investimento nacional na ordem dos 1,7 milhões de euros, nos quais se inclui o apoio do Ministério da Cultura (200 mil euros), do Turismo de Portugal e da Câmara do Porto (620 mil euros).

Na altura, a organização indicava que os 60 concertos showcase programados, em que artistas de todo o mundo se apresentam a agentes, promotores e jornalistas, teriam como palcos sete salas diferentes: o Coliseu do Porto, o Rivoli, uma tenda montada na Praça de D. João I, a Casa da Música, o Hard Club, o cinema Passos Manuel e os teatros São João e Sá da Bandeira.