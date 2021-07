Nininho Vaz Maia, as Raízes da tradição cigana cantadas em português

Tem um canal no YouTube com mais de 39 milhões de visualizações e esta quinta-feira lança finalmente o seu álbum de estreia: Raízes , onde Nininho Vaz Maia mistura pop, flamenco e tradição cigana.

O seu nome é Avelino, tal como o do seu pai. Mas desde cedo que lhe chamam Nininho, uma das várias alcunhas que teve – e a que ficou como nome artístico. E é assim que o conhecem, não só na família, mas também entre os seus muitos seguidores. Um vídeo amador, colocado há uns anos no Youtube, despertou curiosidade e foi aos poucos gerando uma legião de fãs. “Cigano da parte do pai e não cigano da parte da mãe”, como ele próprio se designou numa entrevista ao PÚBLICO em 2016, Nininho foi crescendo na música ao longo dos últimos anos e lança agora o seu álbum de estreia, a que chamou Raízes e onde mistura pop, flamenco e tradição cigana.