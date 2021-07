Marieke Lucas Rijneveld faz perguntas inconvenientes: o que é a morte? Onde está Deus?

“Ninguém na vila cismava muito, a colheita podia secar sem motivo, só conhecíamos a faina da terra e não o que existe em nós.” Coisas como esta vão pela cabeça de Cas, a menina de dez anos, narradora do romance de Marieke Lucas Rijneveld, vencedor do International Booker Prize em 2020, que fez dela, aos 29 anos, o mais jovem nome a ganhar o prémio, a par da tradutora Michele Hutchison. Chama-se O Desassossego da Noite e grande parte do desconforto em que assenta vem do silêncio à volta do que incomoda ou alegra os humanos.