Leo Bianchini, de São Paulo a Vila do Conde: “Estamos militando nas mesmas searas”

Gravou o primeiro álbum a solo no Brasil e está agora a lançá-lo em Portugal. Chama-se Leo Bianchini, é músico e desde finais de 2019 que trocou São Paulo por Vila do Conde.

No Brasil, Leo Bianchini já tem muito trabalho feito no campo da música: grupos, parcerias, canções para outros intérpretes e seis discos gravados em colectivos. Tinha pronto o primeiro álbum a solo quando trocou o Brasil por Portugal e São Paulo por Vila do Conde. Foi no final de 2019 e pouco depois chegava a pandemia. “Não peguei esse país aberto”, lamenta. Mas o disco que trazia vai lançá-lo até Agosto. Esta quinta-feira publica o primeiro single, Solto no Mundo.