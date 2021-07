Nem veludo nem mina de ouro

Apesar de tudo, é raro encontrar um filme assim, que não faz bem nada do que faz, e onde está tudo errado do princípio ao fim sem qualquer pormenor, por mais leve que seja, capaz de mitigar o desastre. Stardust segue os dias de David Bowie durante 1971 e 1972, período em que ele tentava cimentar o sucesso conseguido com Space Oddity, nomeadamente através de uma frustrante digressão americana, e que se concluiu com a invenção da persona de Ziggy Stardust.