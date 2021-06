“Carro” completa voo de 35 minutos na Eslováquia

Um protótipo de um carro voador, com um motor BMW, completou um voo de 35 minutos entre duas cidades na Eslováquia, esta semana. A viagem, que foi documentada, marca a 142.ª vez que um carro da empresa eslovaca Klein-Vision levantou voo e aterrou com sucesso.

A ideia é que o veículo, que ainda não tem aprovação para voos comerciais, possa circular em terra e no ar para fugir a estradas congestionadas. O voo entre o aeroporto de Nitra e Bratislava, por exemplo, demorou metade do tempo habitual. Para tal, o AirCar 1 vem com um motor de 160 cavalos, uma hélice e duas asas que desdobram para fora quando é preciso levantar voo — o processo de transformação demora cerca de três minutos. Este “carro do ar” tem espaço para duas pessoas e deve ser capaz de percorrer 960 quilómetros (600 milhas) a 2,4 quilómetros de altitude.

Assim que o carro aterrou no aeroporto da capital eslovaca, esta segunda-feira, o criador e condutor, Stefan Klein, guiou o veículo da pista de aterragem directamente para o centro de Bratislava. A ideia parece pertencer a filmes de ficção científica dos anos 1970 e 1980, mas já há vários protótipos de carros voadores em desenvolvimento.

Indústria em crescimento

Em 2020, a Uber e a Hyundai desvendaram planos para um táxi voador na Consumer Electronics Show (CES), a enorme feira de tecnologia de consumo em Las Vegas. Na altura, as empresas levaram um protótipo gigante do modelo em que estão a trabalhar (que ainda lembra um helicóptero) para o salão da feira.

Em 2021, os planos mantêm-se com o presidente executivo da secção da Hyundai na Europa a dizer, numa conferência recente, que a empresa está a trabalhar “activamente” no programa.

Foto Protótipo da Hyundai na CES 2020 Steve Marcus/Reuters

A Porsche, Daimler e Toyota também estão a apoiar várias startups focadas em veículos em “táxis voadores”. Embora o foco seja nas eVTOL — sigla inglesa para veículos eléctricos de descolagem e aterragem vertical. A mota voadora da japonesa Sky Drive, apoiada pela Toyota, já realizou voos teste no Japão.

A financeira Morgan Stanley prevê que o mercado dos carros voadores tipo-eVTOL chegue aos 320 mil milhões de dólares, cerca de 270 mil milhões de euros, até 2030. Em comparação, a indústria automóvel global deve crescer até perto de nove biliões de dólares até 2030, segundo dados da analista Statista.

Ainda assim, a indústria eVTOL é um mercado em crescimento que se está a materializar devido ao potencial para viagens rápidas, sem restrições geográficas. O EHang 216, um veículo de descolagem e aterragem vertical desenvolvido na China, tem sido utilizado como um veículo de deslocação de emergência durante a crise de covid-19.

Foto Voo de teste do EHang 216 em Viena, Áustria LEONHARD FOEGER/Reuters

O AirCar 1, no entanto, não se trata de um eVTOL. A equipa da Klein-Vision quer mostrar que há espaço para veículos híbridos capazes de circular via aérea, como aeronaves, e em terra como carros. “Este voo marca uma nova era de veículos de transporte duplo. Abre uma nova categoria de transporte e devolve ao indivíduo a liberdade originalmente atribuída aos carros”, resumiu o fundador da Klein Vision, Stefan Klein, em comunicado.

Para a Morgan Stanley a grande barreira aos carros voadores, porém, não é a tecnologia, mas sim a necessidade de nova regulação e as dúvidas e receios da sociedade.