Testes rápidos comparticipados a 100% a partir de amanhã. Cada utente pode fazer quatro por mês

Os testes rápidos de antigénio para detecção do novo coronavírus feitos nas farmácias ou em laboratórios de patologia clínica ou de análises clínicas autorizados passam a ser comparticipados a 100% a partir de quinta-feira e cada utente pode fazer quatro por mês, no máximo, segundo uma portaria publicada em Diário da República esta quarta-feira.

Assinada pelo secretário de Estado da Saúde, a portaria estabelece um regime excepcional e temporário de comparticipação de testes rápidos de antigénio de uso profissional que vigorará em Julho, mas pode ser prorrogado, tendo em conta a “actual situação epidemiológica” que justifica “intensificar” a utilização deste tipo de testes. É estipulado um preço máximo de 10 euros por cada, sendo este valor comparticipado a 100% pelo Estado.

Com esta medida de saúde pública pretende-se também “facilitar o acesso dos cidadãos” à emissão do certificado digital, de maneira a permitir o acesso aos testes “às pessoas que ainda não reúnam condições para a emissão de certificado de vacinação, afastando assim constrangimentos financeiros resultantes da sua realização”, explica-se na portaria. Estes certificados podem ser utilizados nas viagens internacionais e permitem a “circulação em território nacional”, além do acesso a “eventos de natureza cultural, desportiva, corporativa ou familiar”.

Já anunciada na semana passada, esta medida não abrange as pessoas que já tenham o esquema vacinal completo há pelo menos 14 dias, as pessoas que recuperaram da infecção há menos de 180 dias e os menores de 12 anos.

O pagamento dos testes será feito às farmácias e laboratórios mediante a apresentação das declarações assinadas pelos utentes. A medida ainda vai ser ter que ser operacionalizada. Enquanto não for criada a solução tecnológica necessária para controlo e facturação, são considerados os registos realizados pelas entidades no SINAVElab.