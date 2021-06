Processo de Berardo conta com mais dez arguidos

O empresário deverá ser ouvido esta quarta-feira pelo juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Instrução Criminal, depois de ter passado a noite no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária.

Além do empresário Joe Berardo, do advogado André Luiz Gomes e do ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Carlos Santos Ferreira, há mais oito arguidos, segundo o PÚBLICO apurou junto de fontes judiciais.

Ao todo, no âmbito da operação levada a cabo, na terça-feira, pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, foram constituídos 11 arguidos, entre os quais seis entidades colectivas.

Renato, filho de Joe Berardo, também está entre os arguidos, segundo o Observador e o PÚBLICO confirmou. Renato Bernardo tinha como responsabilidade no Grupo Bernardo acompanhar o Museu Berardo e os investimentos do Grupo Berardo na área vinícola, nomeadamente na Quinta da Bacalhoa. Também terá participado em negociações com a CGD e outros bancos.

Apenas Joe Berardo e o seu advogado foram detidos, sendo presentes esta quarta-feira à tarde ao juiz Carlos Alexandre no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa. Passaram a noite no estabelecimento prisional anexo à Policia Judiciária.

Em causa estão suspeitas em relação à forma como o empresário conseguiu obter, em 2006, empréstimos da CGD, que, nove anos depois, em 2015, ainda revelavam uma exposição daquele banco à Fundação Joe Berardo na ordem dos 268 milhões de euros em créditos malparados. Mas não foi só: o grupo de Berardo terá, segundo o comunicado da PJ, causado no total “um prejuízo de quase mil milhões de euros” à CGD, ao Novo Banco e ao BCP, “tendo sido identificados actos passíveis de responsabilidade criminal e de dissipação de património”.

Berardo terá montado um esquema de dissipação de património e dinheiro, através de empresas-veículo, como forma de conseguir escapar aos credores.

Entre outras coisas, o empresário terá contraído um empréstimo na CGD de 349 milhões de euros destinados a comprar acções do BCP, que viriam a desvalorizar-se pouco depois. Segundo a PJ, o grupo de Berardo “tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar”. E as autoridades parecem suspeitar de que os créditos terão sido conseguidos através das relações privilegiadas de Berardo com o Governo liderado por José Sócrates.

Segundo o comunicado da PJ, a investigação foi iniciada em 2016 e “identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, contrários às boas práticas bancárias e que podem configurar a prática de crime”.