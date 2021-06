Quem é que ainda está a morrer de covid-19 em Portugal? As pessoas acima dos 70 anos, mas não só

Mortes relacionadas com a covid-19 diminuíram 99% entre Janeiro e Junho, mas ainda há pessoas a morrer com a doença, principalmente nos grupos que ainda não estão completamente protegidos com a vacina. Das 71 pessoas que morreram este mês, 44% tinha mais de 80 anos e 29% tinha entre 70 e 79 anos.

As mortes por covid-19 em Portugal desceram cerca de 99% entre o fim de Janeiro, altura em que foi atingido o pico de óbitos relacionados com a doença no país, e a semana passada. Mas, numa altura em que Portugal já deu vários passos em frente (e alguns atrás) no caminho do regresso à normalidade e que mais de metade da população já tem a primeira dose da vacina contra a covid-19, o SARS-CoV-2 continua a matar nas faixas etárias mais vulneráveis à doença, mas também nas que não estão completamente protegidas com a vacina, dizem os especialistas.