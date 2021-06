Covid-19 em Portugal: número de novos casos dispara para 2362. Há quatro mortes

Estão internadas nos hospitais portugueses 504 pessoas, mais 12 do que no dia anterior. Dessas, 102 estão internadas em unidades de cuidados intensivos. Incidência e R(t) sobem.

Portugal registou, na terça-feira, mais 2362​ casos positivos e quatro mortes associadas à covid-19, de acordo com os últimos dados divulgados pela Direcção-Geral da Saúde. Este é o maior número de novos casos registados desde o dia 12 de Fevereiro, quando se registaram 2856 casos — mas nesse dia foram registadas 149 mortes.

No total, desde Março de 2020, já se registaram 879.557 casos positivos e 17.096 mortes devido ao vírus.

Pelo menos 1021 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, num total de 828.990 pessoas que conseguiram recuperar desde o início da pandemia.

Há 33.471 casos activos neste momento, mais 1337 do que no dia anterior. Este é o número a que se chega depois de subtraídos o total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

Estão internadas nos hospitais portugueses 504 pessoas, mais 12 do que no dia anterior. Dessas, 102 estão internadas em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que no dia anterior. O número de pessoas internadas em cuidados intensivos está ainda abaixo das linhas vermelhas traçadas pela DGS: o limite máximo não deve ultrapassar as 245 camas ocupadas em UCI.

Lisboa e Vale do Tejo regista 62% dos novos casos

Das quatro mortes registadas na terça-feira, três aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo e uma na região autónoma da Madeira.

A região da capital é a que soma o maior número de novos casos: 1336 em 24 horas ou 61,6% do total nacional. A segunda região com maior número de casos é o Norte, com 435 novos casos — ou 20,5% do total. Segue-se o Algarve, com 254, e o Centro, com 224. O Alentejo teve 64 casos.

Nos Açores registaram-se 35 novos casos e na Madeira 14.

Portugal encontra-se na zona vermelha da matriz de risco, de acordo com os dados da DGS actualizados esta quarta-feira. A incidência de casos por cada 100 mil habitantes é, agora, de 172,8 a nível nacional e 176,9 no continente. Quanto ao índice de transmissibilidade — ou R(t) – sabe-se que é de 1,14 a nível nacional e de 1,15 no continente.

Trata-se de um aumento face à última actualização, de segunda-feira, que dava conta de uma incidência nacional de 158,5 casos de infecção por cada 100 mil habitantes e uma incidência no continente de 161,7 casos. Já o R(t) era de 1,13 a nível nacional e 1,14 no continente. De acordo com estes valores, Portugal estava na zona vermelha da matriz de risco.