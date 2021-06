Ferro salienta que União Europeia e Estados Unidos estão unidos em defesa da democracia

Conferência sobre o papel dos parlamentos no diálogo transatlântico contou com a participação de Ferro Rodrigues, David Sassoli e Nancy Pelosi.

O presidente da Assembleia da República defendeu na terça-feira que a União Europeia e os Estados Unidos estão “unidos” em defesa da democracia, alertou para as ameaças às estruturas democráticas e salientou a “importância do diálogo transatlântico”.

Estas posições foram defendidas por Ferro Rodrigues num evento, no âmbito da dimensão parlamentar da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em que também participaram os presidentes do Parlamento Europeu, David Sassoli, e da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi.

A conferência, subordinada ao tema “União Europeia - Estados Unidos, diálogo transatlântico e a sua importância para a defesa da democracia, o papel dos parlamentos”, decorreu em simultâneo nos dois lados do atlântico, em Washington, Lisboa e Bruxelas. “A nossa mensagem é simples e inequívoca: Estamos unidos na defesa e avanço da democracia, dos seus valores e princípios. Americanos e Europeus estão unidos pela mais profunda convicção na democracia, pelo respeito pelos direitos humanos. Juntos, americanos e europeus, somos capazes de construir um mundo melhor”, declarou o presidente da Assembleia da República no seu discurso.

Na sua intervenção, Ferro Rodrigues alertou para as ameaças do presente e considerou que as democracias enfrentam desafios reais, apontando então “os que atacam hoje os sistemas democráticos e que fazem uso engenhoso da web, das redes sociais”. “Desinformam e tentam enfraquecer e minar a integridade das nossas eleições. Não são só as estruturas democráticas que são atacadas, mas, igualmente, a universalidade dos direitos humanos é posta em causa”, sustentou.

Segundo o presidente da Assembleia da República, estas “ameaças fazem uso artificioso de novas ferramentas e tecnologias e tomam novos contornos”. “Contudo, são o que sempre foram: Negam a liberdade individual, a dignidade inata a qualquer pessoa, sem excepção de etnia, religião, género ou orientação sexual. Em suma, nós acreditamos na unidade dos seres humanos», declarou Ferro Rodrigues.

No seu discurso, Ferro Rodrigues considerou também essencial o papel dos parlamentos na consolidação democrática e indicou que é obrigação cimeira dos parlamentares “assegurar que a voz dos cidadãos é realmente escutada e que cada um de tem de facto uma palavra”. “É aqui que as democracias estão no seu melhor. Elas são de jure e de facto as legítimas representantes dos seus povos e têm o seu apoio”, frisou.

Ferro Rodrigues recordou a invasão do Capitólio em 6 de Janeiro passado - um “ataque cometido contra a democracia americana”. “Foi precisamente das cinzas de tanto mal e miséria que nós, americanos e europeus, construímos esta comunidade única, este laço vital transatlântico sustentado pelas suas várias instituições, pelo propósito comum, valores partilhados, pelo nosso amor pela liberdade”, disse.

Neste ponto, o presidente da Assembleia da República deixou ainda a seguinte mensagem: “Devemos à aliança transatlântica 77 anos de paz sem paralelo”. “A mensagem mais duradoura da visita do Presidente Joe Biden à Europa é clara: Os Estados Unidos estão de volta. E eu acrescento, o elo transatlântico que une a América do Norte à Europa está para ficar”, acrescentou.