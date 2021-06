Este Verão, ao sábado, há filmes grátis ao ar livre em Évora

Ciclo de cinema ao ar livre arranca a 3 de Julho e terá lugar no Jardim Tardoz do Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida. Alguns filmes terão música ao vivo.

Um ciclo de cinema ao ar livre, com a projecção de “filmes exemplares”, alguns musicados ao vivo, vai animar as noites de sábado em Évora, já a partir do próximo e até 28 de Agosto.

O ciclo Cinema Paraíso é promovido pelo Centro de Arte e Cultura (CAC) da Fundação Eugénio de Almeida (FEA) e vai ter lugar no Jardim Tardoz daquele equipamento cultural, sempre ao sábado, às 21h30, com entradas livres, mas limitadas à lotação da plateia, divulgou esta quarta-feira a organização.

O filme que dá o “pontapé de saída” desta iniciativa, é, precisamente, Cinema Paraíso (1988), de Giuseppe Tornatore, “obra onde a nostalgia das imagens em movimento se transforma em aberta homenagem à magia do cinema do passado”. “O filme, de 1988, conquistou inúmeros prémios e um lugar incontornável no imaginário do cinema ocidental”, lembrou a fundação.

A Festa (1968), de Blake Edwards, a 10 de Julho, e Steamboat Bill, Jr. (1928), de Charles Reisner e Buster Keaton, musicado ao vivo por Filipe Raposo, a 31 de Julho, são as propostas seguintes, de acordo com a programação. Jacques Demy e As Donzelas de Rochefort (1967) passam pelo ciclo de cinema na cidade alentejana a 7 de Agosto, o mesmo acontecendo com O Rio do Ouro (1998), de Paulo Rocha, a 14 de Agosto, e a película Da Eternidade (2019), realizada por Roy Andersson, que é exibida a 21 de Agosto.

O ciclo Cinema Paraíso encerra, a 28 de Agosto, com um concerto de Xinês, financiado pelo Fundo Financeiro Extraordinário / Apoio à Comunidade Artística. “Xinês propõe-nos uma viagem conjugando música e imagens, texturas e paisagens. Uma ambiência que celebra o espaço, o encontro, as histórias que pontuam o programa deste ano”, resumiu a organização.

A plateia dispõe de 60 lugares, os quais “vão sendo ocupados à medida que cheguem os espectadores”, até ao limite dos que estejam disponíveis, indicou a FEA. “Aplicam-se todas as regras de segurança em vigor, nomeadamente o uso de máscaras e o distanciamento social entre lugares de plateia”, alertou.