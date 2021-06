Um fotógrafo captou a viagem de sete quilómetros (em jeito de coreografia) de um rebanho

O rebanho de mais de mil ovelhas viajou sete quilómetros. Vista de cima, a viagem parece uma coreografia bem ensaiada. Lior Patel captou-a com um drone.

Parece uma coreografia bem ensaiada, com dinâmicas de movimento bem coordenadas. Mas é a viagem de um rebanho com 1000 a 1700 ovelhas a percorrerem a cidade de Yokneam, em Israel, guiadas por pastores e cães border collie.

O fotógrafo Lior Patel captou, durante os últimos sete meses, as deslocações dos animais com um drone, e fez vários planos que, posteriormente acelerados, mostram como são estas viagens vistas de cima. Todos os anos, os animais percorrem uma distância com cerca de sete quilómetros.

Foto

Foto

À revista Colossal, o fotógrafo explicou que captou a maioria das imagens através de uma câmara fixa. Cada plano tem entre quatro a sete minutos e em todos se vê os animais a deslocarem-se até à próxima paragem. “O primeiro desafio é entender a flexibilidade do rebanho durante o movimento, o quanto se dispersa e como converge num grupo mais apertado com vista à saída do local de pasto e para atravessar estradas.”

Lior viaja frequentemente por Israel para documentar as práticas agrícolas, embarcações, arquitectura histórica dos centros das cidades. Tudo com drone. Os seus trabalhos podem ser visitados aqui ou aqui.