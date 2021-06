Esta empresa espanhola produz bifes de origem vegetal em impressoras 3D

A procura pelas alternativas de carne de origem vegetal está a crescer e a empresa Novameat, com sede em Barcelona, está a utilizar a tecnologia de impressão 3D para produzir bifes vegetarianos, com a expectativa de chegarem ao mercado de massas em 2022.​

Esta terça-feira, 29 de Junho, o gestor de desenvolvimento de negócios da Novameat, Alexandre Campos, disse à Reuters que a empresa está a planear vender os bifes directamente aos consumidores e a empresas como restaurantes, interessados em produzir carne de origem vegetal.

Reuters/ALBERT GEA Fotogaleria Reuters/ALBERT GEA

A empresa espanhola, responsável por desenvolver a respectiva tecnologia em 2018, esteve no Mobile World Congress (MWC) de Barcelona e mostrou como a mais recente impressora 3D produzia comida. “Eu não tive a sensação [de estar a comer] um bife tradicional, mas fiquei surpreendido pela positiva porque não esperava que a textura fosse tão bem conseguida”, revelou Ferran Gregori após provar um dos bifes impressos no stand da Novameat, presente no maior encontro mundial de telecomunicações.​

A empresa, segundo Alexandre Campos, recorre à tecnologia 3D para experimentar e testar receitas, introduzindo ingredientes através de cápsulas, uma vez que é um processo mais barato em comparação com a produção em massa.​ Ao ser considerado bem-sucedido, o modelo de bife pode ser produzido em maior escala, até 500 quilos de carne falsa, e através de máquinas maiores, sem utilizar a tecnologia 3D. ​

Foto

Ao início, e segundo Alexandre Campos, o objectivo de arranque consistiu na recriação das fibras musculares da carne animal, mas recorrendo à utilização de ingredientes 100% de origem vegetal.

​A empresa produz carne falsa por razões ambientais e, segundo o gestor de desenvolvimento de negócios da Novameat, a indústria à base de plantas vai continuar a crescer. “[Procuramos] substituir a carne de origem animal por algo que seja melhor para o planeta, para nós próprios e para os animais”, sublinha Campos.