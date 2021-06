A papelada é uma arma política dos fundos europeus

O atual modelo dos fundos surgiu de uma reforma administrativa feita pela Comissão Europeia em 1988. Antes desta reforma, cada Estado-membro tinha que fazer candidaturas todos os anos até que se criou o modelo de financiamento plurianual – em média, programado para sete anos. A reforma parecia resultar e um ano depois um despacho publicado em Diário da República anunciava que estas medidas vinham simplificar procedimentos e encurtar os circuitos da documentação.

Se a reforma parecia resultar, as medidas de simplificação nunca cessaram. A simplificação é uma política central ao programa de financiamento para 2014-2020 e um tema quente do próximo programa para 2021-2027. Não conseguimos simplificar ou a Comissão Europeia não deixa?

Ao contrário do esperado, com o financiamento plurianual as regras do orçamento da União Europeia tornaram-se mais pesadas. Os regulamentos dos fundos passaram de 14 para 150 páginas e introduziram condicionalidades que atrasam a execução financeira, exigindo cada vez mais procedimentos técnico-administrativos, auditorias e fiscalização. Este é um berbicacho do Parlamento Europeu e do Conselho, mas também dos beneficiários – de estudantes a agricultores, de pequenas a grandes empresas, de organizações sem fins lucrativos a autoridades públicas – que querem executar projetos e têm que provar resultados.

Caímos numa incoerência. Os instrumentos de financiamento da Política de Coesão assentam na solidariedade e na igualdade entre as regiões europeias. Mas perante as regras da Comissão Europeia, a jurisprudência dificulta a entrada de dinheiro nos Estados-membros, enfraquecendo a democracia e deturpando os princípios fundamentais da UE. Pior: as regiões com PIB per capita inferior a 75 % da média da UE-27 não têm estruturas institucionais que lhes permitam aceder facilmente aos fundos.

Após 30 anos de medidas de simplificação, os fundos europeus exigem ao candidato que seja um às da burocracia, ou que tenha um consultor que trate da papelada. Perceber os formulários não é tarefa para qualquer pessoa, mesmo com formação superior. É preciso estudar centenas de páginas de legislação ou saber encontrar os resumos; ter formação em competências digitais para dominar as plataformas online; ter noções de contabilidade para apresentar a execução financeira; ter tempo e paciência para reunir dossiers de 200 páginas; e dominar uma linguagem cheia de jargão.

Não queremos alimentar os mitos que afundam a política de coesão. Os estudos de avaliação mostram como estes modernizam Portugal desde a entrada para as comunidades europeias. E a preparação do próximo programa quadro (Portugal 2030) vem mais uma vez alinhar-se com as medidas de simplificação da administração publica, resumindo o número de programas estratégicos (de 58 para 37).

O medo de uma máquina que funcione, o medo dos juristas, o medo da fraude, ou uma Comissão Europeia inflexível travam uma simplificação eficiente em Portugal, e a entrada de dinheiro do orçamento europeu também

A política de simplificação revela-se quase tão antiga como as cisões internas ao projeto europeu e as negociações crispadas entre Estados-membros. Hoje, com o alargamento, não sabemos até que ponto os compromissos com a convergência podem ser mantidos e até que ponto as armas administrativas podem ser eficazes na consolidação – ou desmantelamento – da política de coesão.

Estes travões à entrada de dinheiro acompanham uma outra tendência. Em 1988 negociámos um orçamento de 13,933 mil milhões de euros. Subimos para 33,187 mil milhões de euros em 1999. Escorregámos para 22,700 mil milhões de euros em 2021.

