O papel fundamental do Parlamento no empreendimento nacional chamado PRR

É essencial que a Assembleia da República constitua uma Comissão Eventual para a análise, acompanhamento e fiscalização dos recursos públicos e entidades executantes do PRR.

Nos primeiros meses do ano de 2020, surge uma pandemia sem precedentes, a covid-19, afetando toda a economia mundial e europeia. Portugal – cuja economia em fevereiro de 2020 atingiu níveis históricos de crescimento do PIB e particularmente baixos de desemprego – sofre um volte face, resultante, sobretudo, do confinamento e das restrições a que, por razões de saúde pública, fomos sujeitos.