Dizer uma coisa e fazer outra

Com tanto falatório sobre a criminalização da ocultação de riqueza adquirida em funções públicas, múltiplas declarações do Presidente da República, do primeiro-ministro, da ministra da Justiça e dos partidos políticos, centenas de notícias de imprensa e dezenas de artigos de opinião, editoriais, comentários e debates, é grande o risco de se perder o fio à meada e engolir o primeiro rebuçado que apareça bem embrulhado. Vale assim a pena ir ao essencial: que comportamentos problemáticos a actual lei deixa de fora e que soluções propõem os partidos para eles?