O trauma das crianças no conflito em Cabo Delgado: “Milton chorou durante dois dias”

Organização Save The Children diz que há necessidade de apoio urgente para as crianças deslocadas e que o programa internacional de resposta para a província moçambicana só está financiado a 13%.

As crianças deslocadas pela violência por causa dos ataques de grupos jihadistas na província Cabo Delgado, Norte de Moçambique, mostram sinais do trauma pelo que passaram, incluindo recusarem-se a comer ou brincar, disse quarta-feira a organização não-governamental (ONG) Save the Children.