Responsável do Governo brasileiro pediu suborno para comprar vacinas

Por cada dose da vacina AstraZeneca, o director de Logística do Ministério da Saúde pediu que se acrescentasse um dólar ao preço para beneficiar “um grupo” dentro do Governo. Dirigente foi demitido.

Um dirigente do Ministério da Saúde brasileiro tentou subornar um representante de uma empresa que estava interessada em mediar a aquisição de vacinas contra a covid-19, revelou esta quarta-feira o jornal Folha de S.Paulo. O responsável já foi demitido, mas o caso aumenta a pressão sobre o Governo de Jair Bolsonaro, que já se tinha visto envolvido noutro negócio suspeito.

A denúncia foi revelada por Luiz Paulo Dominguetti, que representava a empresa de fornecimento clínico Davati Medical Supply, e que em Fevereiro entrou em contacto com o Ministério da Saúde para propor a aquisição de vacinas da AstraZeneca. Foi proposta, inicialmente, a venda de 400 milhões de doses da vacina a 3,5 dólares (três euros) cada.

O interlocutor de Dominguetti no Ministério foi o director de Logística, Roberto Dias, com quem se encontrou a 25 de Fevereiro num restaurante de um centro comercial em Brasília. Nessa reunião, Dias pediu-lhe que acrescentasse um dólar ao preço de cada dose sob a forma de um suborno.

“Aí ele me disse que não avançava dentro do ministério se a gente não compusesse com o grupo, que existe um grupo que só trabalhava dentro do ministério, se a gente conseguisse algo a mais, tinha que majorar o valor da vacina, que a vacina teria que ter um valor diferente do que a proposta que a gente estava propondo”, contou Dominguetti à Folha.

O empresário disse não saber quem integra o grupo referido por Dias que iria beneficiar com o suborno. O negócio acabaria por não se concretizar.

Esta quarta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a demissão de Dias, mas não foi dada qualquer justificação. Segundo a Folha, o ex-director de Logística chegou ao Ministério como o apadrinhamento do líder da bancada parlamentar que apoia o Governo, Ricardo Barros, mas essa informação foi negada pelo próprio Barros, que disse que a sua nomeação aconteceu antes de ter integrado a base de apoio governamental no Congresso.

Barros é o pivô de outro caso que envolve a aquisição de vacinas e que está sob investigação. Trata-se do negócio para a compra de vacinas Covaxin, de fabrico indiano, cujos contornos mostram alguns indícios de irregularidades.

Esta semana, três senadores pediram à Procuradoria-Geral da República a abertura de um inquérito para apurar se Bolsonaro cometeu um crime ao não ter pedido a intervenção da Polícia Federal quando teve conhecimento de acções suspeitas nessas negociações.

O deputado federal Luís Miranda disse na semana passada que falou com Bolsonaro a propósito de potenciais irregularidades no negócio – sobretudo a pressão sobre o seu irmão que é funcionário do Ministério da Saúde para apressar o andamento do contrato – mas que o Presidente nada fez. Segundo Miranda, a inacção de Bolsonaro foi justificada pelo próprio para não irritar Ricardo Barros, que estaria envolvido no potencial desvio de verbas públicas.

Na terça-feira, o Ministério da Saúde anunciou a suspensão do contrato de compra da Covaxin. O negócio tornou-se na peça central da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a acção do Governo no combate à pandemia e nos próximos dias serão ouvidas testemunhas importantes, como um dos fundadores da empresa que intermediou o contrato.