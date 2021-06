Primárias do Partido Democrata em Nova Iorque com 135 mil votos mal contados

A escolha do candidato do Partido Democrata que vai concorrer às eleições para a câmara da cidade de Nova Iorque, em Novembro, está a ser marcada por um erro na contagem dos votos que põe em causa a credibilidade do processo.

Na terça-feira, a comissão de eleições de Nova Iorque divulgou um resultado provisório que encurtava de forma significativa a vantagem do favorito — o ex-capitão da polícia Eric Adams — em relação às suas principais adversárias: Kathryn Garcia, uma antiga responsável do departamento de gestão do lixo da megacidade, e Maya Wiley, uma advogada progressista que tem o apoio da congressista Alexandria Ocasio-Cortez.

Poucas horas depois, a comissão retirou os resultados do site e fez saber que tinha detectado um erro, provocado pela contagem inadvertida de 135 mil boletins de teste.

O erro vem reforçar as velhas críticas à comissão eleitoral da cidade de Nova Iorque. Há décadas que os responsáveis são acusados de favorecimento de familiares e amigos.

O anúncio de mais um entrave na contagem dos votos está a ser aproveitado pelo Partido Republicano, que aponta para a cidade como um sinal de que as suas acusações infundadas de fraude em larga escala, na eleição presidencial de Novembro de 2020, justificam as leis de restrição ao voto que as assembleias legislativas de maioria republicana têm aprovado em vários estados.

Este ano, pela primeira vez, a eleição primária no Partido Democrata em Nova Iorque é feita num sistema em que os eleitores podem escolher, por ordem, cinco dos 13 candidatos.

Como ninguém obteve mais de 50% na primeira contagem, na semana passada, o candidato menos votado foi eliminado e os seus votos passaram para o segundo classificado nas preferências dos eleitores.

O processo repete-se até que um candidato receba mais de 50%. O erro na contagem, na terça-feira, deixa em cima da mesa a hipótese de uma das duas rivais de Eric Adams conseguir passar para primeiro lugar.

Quem vencer as primárias do Partido Democrata vai enfrentar, em Novembro, o vencedor das primárias no Partido Republicano — Curtis Sliwa, o fundador do grupo de vigilantes Guardian Angels.