Onda de calor causa dezenas de mortes súbitas no Canadá. País regista novo máximo histórico

Dezenas de pessoas foram vítimas de morte súbita nos últimos dias na área de Vancouver, um pico de óbitos associado à onda de calor no Canadá, que registou na terça-feira um novo recorde de 49,5 graus.

As autoridades contaram pelo menos 134 casos de morte súbita desde sexta-feira na região da metrópole da costa do Pacífico canadiano, que vive uma onda de calor histórica, tal como a zona ocidental dos Estados Unidos.

Os serviços de saúde receberam 233 notificações de mortes na região entre sexta-feira e segunda-feira, contra uma média de cerca de 130 registada normalmente para o mesmo período. “Acreditamos que o calor contribuiu para a maioria das mortes”, disse também a polícia federal, acrescentando que a maior parte das vítimas eram idosos.

Pelo terceiro dia consecutivo, na localidade de Lytton, cerca de 260 quilómetros a nordeste de Vancouver, estabeleceu-se um novo recorde de calor para o Canadá (49,5 graus), de acordo com o serviço meteorológico canadiano.

O Canadá e os Estados Unidos estão a sentir recordes históricos de temperatura, uma onde de calor de intensidade extremamente rara, que já causou o encerramento de escolas e de centros de vacinação contra a covid-19.

Os aparelhos de ar condicionado e ventiladores estão a esgotar em praticamente todas as lojas e algumas cidades abriram ‘centros de arrefecimento’ para a população.

A situação “perigosa e histórica, persistirá ao longo desta semana”, alertou o instituto meteorológico do país, que emitiu alertas para os estados da Colúmbia Britânica, Alberta e partes de Saskatchewan, territórios do noroeste do país, e para Yukon, na fronteira com o Alasca.

No outro lado da fronteira, nos Estados Unidos, o dia de terça-feira “provavelmente ficará na história como o mais quente” de sempre em Seattle, Washington, ou na cidade de Portland, no Oregon, locais onde os máximos anteriores datam dos anos de 1940.

A vaga de calor é explicada pelos meteorologistas com um fenómeno designado por “cúpula de calor”, no qual as altas pressões retêm o ar quente da região.

A intensidade dessa “cúpula de calor” é tão grande e “tão rara estatisticamente que não acontece mais do que uma vez em poucos milhares de anos, em média”, escreveram especialistas do clima no jornal norte-americano Washington Post, lembrando, no entanto, que “a mudança climática induzida pelo homem tornou este tipo de eventos excepcionais mais prováveis”.