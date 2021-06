Parte 4: Um passeio no campo

Passam poucos minutos da meia-noite e mal consigo manter os olhos abertos. Acho que não existe um único músculo no meu corpo que não esteja a mandar-me para a cama, mas o meu cérebro, ao mesmo tempo que ignora a ordem, insiste em fazer-me ficar. Os meus últimos dias têm sido caóticos e sinto sempre que não dou atenção suficiente aos miúdos. Em relação a eles é como se vivesse cronicamente em défice, sabem? E depois abro as redes sociais e vejo famílias em autocaravanas, mães e filhos em parques temáticos, irmãos em brincadeiras divertidas e tudo o que me apetece é gritar de desespero. Porque as ideias do “tempo de qualidade” e do “criar memórias” me assombram, mas tudo o que tenho conseguido dar aos meus ultimamente é barriguinha cheia, banho, roupa lavada e uma história antes de dormir que, mesmo assim, não conto com a emoção devida.

Às vezes olho para eles e prometo que vou melhorar e que, numa espécie de milagre, me vou transformar numa mãe com tempo e dinheiro para lhes proporcionar experiências extraordinárias. Só que depois lembro-me de que tenho de trabalhar ainda mais para ter disponibilidade monetária para tais aventuras, e uma parte muito racional do meu cérebro, que infelizmente vive quase em coma, diz-me que lhes dou todos os dias a experiência do amor sem fim e que isto corria tudo melhor se eu mandasse para o raio que parta os teóricos da maternidade.

A questão é que ainda mal o segundo risco tinha aparecido no teste e já eu me sentia culpada. Porque andava tão nauseada e tão distante da ideia de gravidez que me entupi em tudo o que era fármaco para ver se as náuseas passavam. E depois só pensava se aquela medicação toda não teria feito mal ao bebé (que nessa altura ainda era um embrião). O ponto é que, desde aí, a culpa vive tão profundamente colada a mim que é como se tivesse um Grilo Falante ao ouvido, possuído pelo lado negro da força, a apontar em permanência todas as minhas falhas.

“Não devias ter feito isso”, “gritaste com o miúdo porquê?”, “sabes que estás a descarregar as tuas frustrações nos teus filhos, não sabes?”. E é isto repetido ao infinito durante todas as horas do dia.

Que saudades da vida de antes da maternidade (e olha o Grilo Falante já a assanhar-se todo só porque eu disse isto). Que saudades de não viver presa ao medo de estar a falhar, à culpa e à preocupação permanentes. Que saudades de poder dormir até tarde ao sábado de manhã e não estar em sofrimento na sexta à noite por saber que, com sorte, eles vão acordar lá pelas 7h30 e eu vou arrastar o corpo para lhes fazer uma papa enquanto penso que qualquer dia enlouqueço por descansar tão pouco.

Às vezes sinto-me uma fraude. E outras vezes sinto-me tão incrível que vou escrevendo na minha cabeça o discurso que dirigirei à plateia no dia em que ganhar o Globo de Ouro de Melhor Mãe de Sempre. Uma coisa um bocadinho bipolar, não é? A questão é que a bipolaridade é outra das características mais marcantes nesta coisa de ser mãe. Estabilidade emocional? Esqueçam lá isso e bem-vindas ao carrossel onde as meninas bonitas andam, mas pagam caro.

E se estão a perguntar-se por que raio escrevo estas coisas tão estranhas em vez de ter escolhido fechar o mês a falar de birras de forma divertida e a contar que o meu filho mais novo chorou 40 minutos porque não queria ter umbigo, a resposta é clara: porque queria muito, mas mesmo muito, fechar este ciclo de crónicas e vídeos com a maior honestidade possível mostrando-vos o quão difícil é este papel de ser mãe de alguém.

O medo, a ansiedade, a culpa… Sempre ali presentes, sempre à espreita, sempre prontas para derrubarem a estabilidade que a racionalidade me vai permitindo ter. E se num dia estou em velocidade de cruzeiro, no outro estou a sentir-me um fracasso de mãe.

O meu lado mais cerebral sabe que faço todos os dias o melhor que posso. Mas o Grilo aborrecido sussurra-me ao ouvido que se este é o meu melhor, então pobre de mim. E antes que me mandem matar o Grilo, aviso já que tal não é possível. O Grilo nasce no dia em que sabemos que vamos ser mães e alapa-se até ao nosso último suspiro.

Se trocava o Pedro e o João por uma vida mais descansada e mais estável? Nem que o inferno gelasse. Mas também não contem comigo para dizer que isto é tudo muito fácil e inato e que educar duas crianças (ou uma ou três) é uma espécie de passeio no campo. A não ser que se estejam a referir a um campo de tiro cheio de gente a disparar. Nesse caso é uma boa metáfora. E eu vou agora para a caminha porque por hoje está feito e, mais uma vez, com mais ou menos sorte, atravessei o campo sem ferimentos de maior.