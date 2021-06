No próximo Verão, Braga terá duas novas praias fluviais

Projectos de renovação das margens do Cavadinho e de Navarra já têm data para o início das empreitadas: arrancam em Setembro e terminam por volta de Julho de 2022. As obras prevêem a construção de bares, parques de estacionamento e espaços para merendar.

Depois de, no final de 2020, ter anunciado o lançamento de concursos públicos para a renovação das margens do Cavadinho e de Navarra, de forma a receberem o estatuto de praias fluviais, a Câmara Municipal de Braga revelou esta semana que essas obras se vão iniciar em Setembro. O prazo de execução é de dez meses; assim, “entre o final de Junho e o início de Julho” do próximo ano, já se poderá mergulhar no Cávado (e descansar nas suas margens) em mais dois pontos do seu percurso. Os dois destinos juntam-se a uma lista que inclui praias no Gerês, Póvoa de Lanhoso, Barcelos e, claro, Braga.

A data é apontada por Ricardo Rio, presidente do município bracarense. O autarca caracteriza as áreas das futuras praias do Cavadinho e de Navarra, nas freguesias de Crespos e Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra, respectivamente, como “relíquias” a serem descobertas, já que “estes espaços são conhecidos do ponto de vista paisagístico, mas não da fruição por parte da população”. Os trabalhos traduzem um investimento superior a um milhão de euros.

Para levar mais gente a esses locais — e “alargar a oferta” neste sentido, numa tentativa de aliviar a “pressão” que existe sobre Adaúfe, onde se situa uma das 42 praias fluviais em Portugal com Bandeira Azul —, as intervenções serão “minimalistas, sem deturpar o que a natureza dá”, assegura Ricardo Rio. Na praia do Cavadinho, indica a autarquia em comunicado, será criado um “espaço de merendas e de estadia”, prevendo-se ainda a “construção de um bar e equipamentos de apoio fluvial”, para além de um “parque de estacionamento e vias de ligação entre estacionamentos e os equipamentos”.

Foto O Cávado visto do Cavadinho CM BRAGA

Situado na margem direita do Cávado, o local tem uma área de implementação de mais de 10 mil metros quadrados. O projecto para a praia fluvial da Navarra, que ocupa 5.800 metros quadrados e que se localiza no mesmo lado do rio, contempla a criação dos mesmos serviços e infra-estruturas. Os dois sítios já foram “reconhecidos como águas balneares pela APA [Agência Portuguesa do Ambiente]”, salienta o presidente do município. A qualidade da água do Cavadinho valeu-lhe, em 2020, o “Galardão de Qualidade de Ouro” da Quercus.

Para não “privar os regulares utilizadores da fruição dos dois espaços e da circulação pedonal e viária ribeirinha das zonas envolventes”, a câmara preferiu agendar o início dos trabalhos para o mês de Setembro. Para além disso, “face ao actual estado pandémico”, a autarquia não quis “sobrecarregar a ocupação” de outras praias, como as de Merelim São Paio ou Adaúfe.

A renovação das áreas das duas praias fluviais também aponta para a criação de “uma rede municipal de espaços balneares”, acrescenta o autarca. No Cavadinho, será ainda construída uma articulação com o canal da ecovia do Rio Cávado, entre Esposende e Amares. Este percurso liga-se a outro, o do Rio Homem, e termina em Terras de Bouro, onde está prevista a criação de um ecotrilho para ligar esse curso de água à ribeira de Rodas (entre Moimenta e o Campo do Gerês).