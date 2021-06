Pré-covid: um quarto dos portugueses conseguia pagar despesas por seis meses sem emprego

Portugal fica em sétimo lugar no indicador global de literacia financeira, entre 26 países participantes, e com resultados acima da média em vários indicadores.

Os conhecimentos dos portugueses em matéria financeira e de gestão de orçamentos familiares estão acima da média de um conjunto de 26 países participantes, no âmbito de um inquérito dinamizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Em 2020, na comparação internacional, Portugal ficou em sétimo lugar no indicador global de literacia financeira, "registando resultados acima da média neste indicador global e nos indicadores de atitudes e comportamentos financeiros”.

Relativamente aos resultados do inquérito realizado à população portuguesa, o terceiro feito pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (CNSF), estes mostram que “num período prévio à pandemia, os portugueses evidenciaram uma capacidade acima da média para enfrentar choques financeiros, previsíveis (por exemplo, reforma) ou imprevisíveis (por exemplo, desemprego)”, em resultado de “hábitos adequados de planeamento do orçamento familiar e da poupança” evidenciados por 1502 entrevistados.

E dessa avaliação, realizada a cada cinco anos, através de entrevistas porta a porta, resulta que a maioria dos inquiridos (80,8%) demonstra preocupação com o planeamento e controlo do orçamento familiar, e 65% referem ter poupado no último ano, embora abaixo dos 68,3% de 2015. E que “cerca de um quarto dos entrevistados afirma que, se perdesse a principal fonte de rendimento, conseguiria pagar as suas despesas por um período igual ou superior a 6 meses (13,7% em 2015)”.

A maioria dos entrevistados (61%) afirma ter capacidade de pagar uma despesa inesperada de montante equivalente ao seu rendimento mensal sem ter de pedir dinheiro emprestado ou a ajuda de familiares ou amigos, e 62% referem ter rendimento suficiente para cobrir o seu custo de vida (proporções semelhantes às de 2015).

O inquérito realizado em Portugal, que integrou as questões comuns aos 26 países participantes e também um conjunto de questões suplementares introduzidas pelo CNSF, revela ainda que “há pouca tendência para a realização de compras por impulso e para comportamentos associados a situações de incumprimento (a proporção de entrevistados que não pagou as suas contas ou pagou fora de tempo diminuiu de 10,9% em 2015, para 4,3%, em 2020)”.