Discurso dos operadores sobre pressa com o 5G é contraditório com o comportamento no leilão, diz a Anacom. Alguns concorrentes criticam alterações de regras, mas também há quem queira acelerar o processo.

A Anacom aprovou as alterações ao regulamento do leilão de atribuição de faixas para o 5G que farão com que, a partir da próxima segunda-feira, haja maior número de rondas diárias, com durações mais curtas.